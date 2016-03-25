الزمالك لـ «حمادة طلبة» : «اثبت لكل من شك بقدراتك أخطاءهم»

قدمت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على فيسبوك، رسالة للاعب حمادة طلبة، بعد الأداء المذهل له في مباراة المنتخب المصري مع نيجيريا، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك: “قاتل بكل ما تملك، تحدى الصعوبات وإثبت لكل من شك بقدراتك أخطائهم.”

وكان “طلبة” أنقذ هدف محقق لمنتخب نيجيريا في الشوط الثاني من المباراة، من على خط المرمى، ليحيل دون إحراز نسور نيجيريا هدفًا ثانيًا يصعب المباراة على الفراعنة، ليسجل بعدها اللاعب محمد صلاح هدف التعادل، ويسجل هدف منقذ لآمال المنتخب المصري في الصعود لبطولة أمم إفريقيا 2017، فيما اعتبرت الجماهير “طلبة” رجل المباراة الأول وسبب التعادل.