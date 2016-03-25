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مقتل 15 عراقيًا في تفجير انتحاري لداعش بملعب كرة قدم في بابل

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مقتل 15 عراقيًا في تفجير انتحاري لداعش بملعب كرة قدم في بابل مقتل 15 عراقيًا في تفجير انتحاري لداعش بملعب كرة قدم في بابل


> فجر انتحاري نفسه مساء اليوم الجمعة في ملعب لكرة القدم بمنطقة الحصوة بناحية الإسكندرية شمالي محافظة بابل جنوبي العراق ، مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وتبني تنظيم (داعش) الإرهابي التفجير، وقال إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في تجمع جماهيري.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القتلي يزيد على 15 شخصاً إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بجراح.. مشيرة إلى التنظيم كان نفذ تفجيرا لشاحنة مفخخة في 6 مارس الجاري استهدفت “سيطرة الآثار” بمدخل مدينة الحلة في بابل.

وأكد مصدر امني محلي أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون بجراح في تفجير انتحاري استهدف ملعبا شعبيا لكرة القدم.

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