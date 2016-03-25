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الخارجية الروسية: واشنطن وافقت على عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن

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الخارجية الروسية: واشنطن وافقت على عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن الخارجية الروسية: واشنطن وافقت على عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن

سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن موقف موسكو الداعي إلى عدم مناقشة مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الراهنة وجد تفهما لدى الجانب الأمريكي.

وقال ريباكوف – في تصريحات أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة- “إلى حد بعيد أصبحت العملية السياسية الحالية في سوريا ممكنة لأنه، في نهاية المطاف، وجدت موسكو تفهما في واشنطن لموقفنا الأساسي بأنه ينبغي ألا تطرح قضية مستقبل الرئيس السوري على جدول الأعمال (بالمفاوضات) في المرحلة الحالية”.

وتابع “لقد أزحنا هذا الحجر من الطريق وتوصلنا في حوارنا مع الولايات المتحدة، وسائر أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا، إلى أنه على السوريين أنفسهم أن يقرروا كيف ومتي سيكون ذلك مناسبا بالنسبة لهم في أثناء العملية التفاوضية”.

وأكد ريابكوف أن موضوع مستقبل بشار الأسد كان محل بحث في أثناء المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في موسكو أمس، مشيرا إلى أن موقف موسكو إزاء هذه المسألة لم يتغير.

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