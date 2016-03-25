فيديو.. الحوثي: «السعودية لن تستطيع حسم المعركة مهما فعلت»

قال زعيم حركة أنصار الله (الحوثيون) عبد الملك الحوثي، الجمعة، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، عجز عن “حسم المعركة” لصالحه، بعد مرور عام على تدخل التحالف في اليمن، مضيفا أن هدنة على الحدود تمهد للحوار مع السعودية لوقف الحرب.

وقال الحوثي، في خطاب بثته قناة المسيرة التابعة للحوثيين، بمناسبة مرور عام على تدخل التحالف في اليمن: “لم يستطع العدوان السعودي حسم المعركة ولن يستطيع مهما فعل، وهذا ما زادنا عزما وصلابة”.

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وحول التهدئة في الحدود بين السعودية واليمن، أوضح الحوثي أن الأمر يتعلق بتهدئة مصحوبة بخطوات إنسانية متمثلة بتبادل جثامين، و”مناقشة للتمهيد لحوار لوقف الحرب بالكامل”، وقال: “سعينا في العمل لوقف العدوان قائم بالسياسة” كذلك.

وتابع: “نأمل أن تنجح المساعي في وقف العدوان وذلك في مصلحة الجميع، وإذا لم تنجح المساعي فنحن مستعدون للتضحية، نحن لا نأمن غدر المعتدين والغادرين”.

وتابع الحوثي أن “العدوان السعودي”، حقق العديد من الأهداف، إذ “استهدف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن، بمساعدة من واشنطن ومباركة من تل أبيب”، لكنه “لم ينل من صمود الشعب اليمني”.

وأضاف: “خيارنا هو الصمود والثباث والتصدي لهذا العدوان.. الصمود باد في كل شيء بدءا من أسر الشهداء.. والتحرك الجاد لأبطال الميدان الذين كبدوا المعتدين الكثير من الجرحى والقتلى من بينهم قادة.. يتجلى الصمود في ثبات القبائل وتضحياتها”.

وقال إن اليمن “صمد بمختلف مكوناته وفئاته أمام العدوان السعودي”، و”قوتنا الصاروخية ألحقت أذاها بالأعداء في الداخل والخارج رغم ضعف القدرات”.

وأردف: “اعتمد هذا العدوان إستراتيجية الاستباحة في كل شيء”، واستند “إلى حماية دولية في مجلس الأمن ودعم إعلامي واسع واستنفرت له كل وسائل الدعم والتأييد”.

وتابع: “أثر العدوان على الكيان السياسي ووزع المناطق في اليمن بين القاعدة ومرتزقة بلاك ووتر وغيرها”، و”غذى الانقسام في الأمة وإلهاء العرب عن القضية المركزية الفلسطينية، وإدخال الكيان الإسرائيلي كعنصر داخل المنطقة، واستهداف رمز المقاومة حزب الله”.

وتساءل: “كيف سيوفرن الأمن في عدن والجنوب أو حتى اليمن بأكمله؟”، و”لم يستطيعوا تأمين قصر المعاشيق”.

واتهم السعودية بالسعي إلى إثارة الخلافات الداخلية والحرص “على أن تدفع بالبعض ليتحرك ضمن أولويات أخرى”، مضيفا: “إن مسؤوليتنا بالدرجة الأولى هي التصدي للعدوان”.

من جهة أخرى دعا إلى “التوحد والحفاظ على وحدة الكلمة.. نحن أقوياء بوحدتنا وبموقفنا”، كم دعا إلى “تحصين الجبهة الداخلية”، متابعا: “العديد من ضعاف النفوس تمكن العدوان من استخدامهم كأداة ضد إخوانهم”، في إشارة إلى عناصر المقاومة الشعبية.