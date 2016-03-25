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بالفيديو - من على خط المرمى.. طلبة يقاتل ويحمي مرمى مصر من هدف محقق 100%

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بالفيديو - من على خط المرمى.. طلبة يقاتل ويحمي مرمى مصر من هدف محقق 100% بالفيديو - من على خط المرمى.. طلبة يقاتل ويحمي مرمى مصر من هدف محقق 100%

تألق حمادة طلبة ظهير أيسر منتخب مصر ليحمي مرمى من هدف محقق بعد مرور فيكتور موسيس من أحمد الشناوي.

نيجيريا تواجه مصر في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يسجل منتخب نيجيريا الهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق بيتر إتيبو.

وفي الدقيقة 84 انفرد البديل موسيس بمرمى الشناوي مستغلا تمريرة رائعة من أليكس إيووبي قبل أن يمر من الشناوي ويسدد في الشباك الخالية.

وظهر طلبة ليبعد هدف محقق 100% من على خط المرمى قبل أن يسقط مصابا.

شاهد اللقطة

وتوقف اللعب لعلاج طلبة قبل أن يستأنف من جديد.

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فيديو اليوم السابع

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