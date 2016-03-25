بالفيديو - صلاح وطلبة يقودان مصر لتعادل قاتل أمام نيجيريا

سجل محمد صلاح جناح منتخب مصر هدفا قاتلا في شباك نيجيريا تعادل به أمام النسور 1-1 يوم الجمعة في ملعب أحمدو بللو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل إيتيبو هدف نيجيريا الأول في الدقيقة 60، وتعادل محمد صلاح لمصر في الدقيقة 90.

وتألق حمادة طلبة ظهير أيسر مصر وحافظ على شباك الفراعنة بمنع هدف ثاني لنيجيريا كان كفيلا بإنهاء النقاط الثلاثة للنسور.

ولعب طلبة أول مباراة دولية له مع منتخب مصر وكان الأكبر في الملعب في عامه الـ34.

ورفعت مصر رصيدها للنقطة السابعة في قمة المجموعة السابعة وباتت نيجيريا في الترتيب الثاني بخمس نقاط.

شوط سلبي

في الدقيقة 18 انطلق محمد صلاح من الجبهة اليمنى واستغل سرعته ثم مرر إلى عبد الله السعيد الذي مهدها لأحمد حسن "كوكا" المنفرد تماما سدد لكن الحارس النيجيري حولها إلى ركنية.

وبعد الفرصة سدد موسيس سايمون الفرصة الأولى لنيجيريا أرضية في الزاوية الضيقة لكن أحمد الشناوي حارس المرمى حافظ على شباكه. (شاهدها)

وواصل منتخب نيجيريا ضغط مصر واعتمد فريق هيكتور كوبر على المرتدات.

وأنقذ أحمد الشناوي مرمى مصر من تصويبة مباغتة عن طريق إليتشي أيهاناتشو.

وكاد أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا أن يخطف هدفا لنيجيريا مع نهاية الشوط الأول من كرة عرضية حولها عبد الله شيهو خلفية مزدوجة ثم إلى إيجالو من لمسة واحدة لكن علت عارضة أحمد الشناوي. (شاهدها)

طلبة وصلاح

استمر منتخب مصر على خطته في أول ربع ساعة بالاعتماد على المرتدات في الشوط الثاني.

وكاد إيجالو أن يسجل الأول لنيجيريا من ركلة خلفية مزدوجة. (شاهدها)

وبمرور ربع ساعة من الشوط الثاني، نجح بيتر إيتيبو لاعب وسط نيجيريا في تسجيل هدف تقدم نيجيريا.

تصويبة من كليتشي ارتطمت في القائم وسارت بالعرض وتابعها إيتيبو غير المراقب في الشباك. (شاهد الهدف)

بعد الهدف دفع كوبر بمروان محسن بدلا من أحمد حسن كوكا وحسام غالي بدلا من عبد الله السعيد ورمضان صبحي بدلا من تريزيجيه على أوقات متباعدة.

وحافظ أحمد الشناوي على مرماه من تصويبة صعبة للغاية عن طريق إيجالو.

وكاد مروان محسن أن يخطف هدف التعادل بسن الحذاء بتصويبة داخل المنطقة. (شاهدها)

وأنقذ حمادة طلبة مرمى مصر من هدف ثان مؤكد بعد مراوغة فيكتور موسيس لأحمد الشناوي بعد انفراد تام وصوب لكن الظهير الأيسر أخرج الكرة من خط المرمى. (شاهدها)

وفي الوقت القاتل، استلم محمد صلاح كرة بينية ممتازة من رمضان صبحي انفرد وسدد في الزاوية اليمنى لحارس نيجيريا ليتعادل للفراعنة. (شاهد الهدف)

واحتسب الحكم ثلاث دقائق وقت بدل ضائع.. وفي الدقيقة الثالثة انفرد صلاح من منتصف الملعب لكن صافرة نهاية المباراة منعته من انفرادا تاما. (شاهد اللقطة المثيرة للجدل)

شاهد الأهداف مجمعة