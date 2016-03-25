بالفيديو - جووووووووول +90.. صلاح يضرب نيجيريا من لمسة رائعة لرمضان

نجح محمد صلاح الجناح المصري من تسجيل هدف قاتل للمنتخب في الدقيقة الأخيرة أمام نيجيريا ليتعادل من النسور.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو.

وفي الدقيقة الأخيرة ومن لمسة رائعة من البديل رمضان صبحي والذي شارك بدلا من محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 74، وجد صلاح نفسه أمام المرمى.

لينجح في تسجيل هدف قاتل لمصر ساهم في إبقاء المنتخب في صدارة المجموعة وكتب هدف جناح روما الثالث له في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

شاهد الهدف