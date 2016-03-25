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جمهور نيجيريا يقتحم ملعب المباراة فور نهايتها

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جمهور نيجيريا يقتحم ملعب المباراة فور نهايتها جمهور نيجيريا يقتحم ملعب المباراة فور نهايتها

اقتحهم الجمهور النيجيري ملعب مباراة أحمدو بللو فور نهاية مواجهة النسور مع مصر التي أٌقيمت يوم الجمعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان منتخب مصر قد تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع نيجيريا في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وأفاد مراسل "بي إن سبورتس" بأن الجمهور النيجيري قام بالتواجد حول ملعب المباراة منذ بدايتها نظرا لعدم تواجد أي مكان بالمدرجات.

وأضاف"فور نهاية المباراة اقتحم الجمهور النيجيري ملعب المباراة وقامت قوات الأمن باصطحاب لاعبو منتخب مصر إلى غرفة خلع الملابس ولم يصب أي منهم بأذى".

وواصل"حاليا الجمهور المصري هو حبيس المدرجات ولن يتم إخراجهم إلا قبل إخلاء الملعب من الجمهور النيجيري".

وأتم"أيضا فور إخلاء الملعب سيتم خروج المصري".

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فيديو اليوم السابع

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