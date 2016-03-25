بالفيديو - ' كيف فعلت ذلك يا حكم ' .. حرمان صلاح من انفراد تام لمصر أمام نيجيريا في اللحظة الأخيرة

"لما أرى مثله في حياتي".. هكذا أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومحلل قنوات beIN Sports بصانع ألعاب منتخب مصر رمضان صبحي عقب لقاء المنتخب أمام نيجيريا.

مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وخصص ميدو جزء من حديثه عقب المباراة عن رمضان صبحي قائلا: "هو أفضل لاعب شاب في مصر رأيته في حياتي كلها".

وأضاف "لابد له من الاحتراف الخارجي، بالتأكيد هو يلعب في نادي كبير جدا مثل الأهلي ولكن حرام ألا يحترف".

وأتم "هو لاعب رائع جدا وكبير ولابد له من الاحتراف".

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