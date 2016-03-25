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مدرب نيجيريا: هل تعتقدون أننا سلمنا الراية لمصر؟ سنفوز في الإياب

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مدرب نيجيريا: هل تعتقدون أننا سلمنا الراية لمصر؟ سنفوز في الإياب مدرب نيجيريا: هل تعتقدون أننا سلمنا الراية لمصر؟ سنفوز في الإياب

رسالة نيجيريا - أحمد الخولي أكد سامسون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا أن منتخب بلاده سيلعب على الفوز في لقاء الإياب أمام مصر.

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مصر تعادلت مع نيجيريا بهدف لكل منتخب في الجولة الثالثة من المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا.

تقدم نيجيريا بدأ منذ الدقيقة 60 واستمر حتى الدقيقة الأخيرة بفضل هدف بيتر إتيبو. قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل القاتل من لمسة رائعة من رمضان صبحي.

وقال سياسيا: "البعض يعتقد أننا سلمنا الراية لمصر وهذا غير صحيح".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة "سنلعب على الفوز في مصر".

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