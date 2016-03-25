دراسة: العمل أكثر من 45 ساعة أسبوعيا يزيد مخاطر الإصابة بالقلب بنسبة 16%

العمل الشاق يمكن أن يقتلك، فقد كشفت دراسة علمية حديثة أن العمل أكثر من 45 ساعة فى الأسبوع على مدى 10 سنوات يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس فى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن العمل 46 ساعة أو أكثر أسبوعيًا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ووجد الباحثون بقيادة المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور سادى كونواى، أن من بين العاملين بدوام كامل، كان خطر الإصابة بأمراض القلب أدنى عند أولئك الذين عملوا ما بين 40 و45 ساعة فى الأسبوع.

وتوصل الباحثون فى الدراسة – التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health” - إلى أن الناس الذين يعملون 55 ساعة فى الأسبوع يواجهون زيادة فى خطر أمراض القلب بنسبة 16%، والذين عملوا أكثر من 60 ساعة فى الأسبوع كانوا أكثر عرضة بنسبة 35% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الجدير بالذكر، أن أمراض القلب هى السبب الأول للوفاة فى الولايات المتحدة، وتؤدى إلى موت 610 آلاف شخص سنوياً، وهذا العدد أكبر من المتوفين بسبب الإصابة بجميع أنواع السرطان، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية ومنها.”CDC”

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