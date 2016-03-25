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لنسأل العرب عن اطلالات مايا دياب في البرنامج!

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الجمعة 25-03-2016 14:06

تُعتبر مايا دياب من أكثر نجمات الوطن العربي مواكبة للموضة وأكثرهن عصرية، ومؤخراً في برنامجها الجديد "اسأل العرب" أصبحت مايا تَطُل علينا كل يوم اثنين باطلالات مُختلفة ومُبتكرة، تختارتها من أحدث مجموعات دور الأزياء العالمية.
وقد تميّزت هذه الاطلالات بالأناقة بشكل عام مع لمسات من العصرية التي لا تستغني عنها مايا أبداً، فرأيناها مثلاً في فساتين قصيرة اختارتها من توقيع "سانت لوران" Saint Laurent، ومن "بالمان" Balmain ومن "زهير مراد" Zuhair Murad وقد زيّنت الشراشيب أو الأقمشة البرّاقة هذه الفساتين.

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كما رأيناها بالفساتين التي وصلت لحد الركبة أو الفساتين الطويلة، أو حتى الجمبسوت، وقد نسّقت اكسسوارت مبتكرة مع هذه الاطلالات ان كان من الأحذية الأنيقة أو من المجوهرات النفيسة.
وطبعاً اعتمدت مايا في كل حلقة تسريحة شعر مُختلفة، بعضها اتسم بالنعومة والطبيعية وبعضها الآخر حمل فكرة جديدة وغربية.
وفي أحدث اطلالاتها في البرنامج اختارت مايا دياب فستاناً قصيراً من الجلد الأزرق، مُزيّن بالكريستال عند منطقة الصدر من "غوتشي" Gucci وقد اختارت معه "حذاء-سروال" ذو تصميم مبتكر وصل طوله لأعلى الساق. وقد غيّرت لون شعرها أيضاً الى خصل زرقاء فاتحة دُمجت مع الأشقر والنتيجة بدت رائعة.
والآن سنسأل العرب نحن، ما هو تقييمكم لاطلالات مايا دياب في برنامج "اسأل العرب"؟ شاهدوا الصور وأخبرونا.

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