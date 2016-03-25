«الفراعنة» يقتنصون تعادلًا ثمينًا من «النسور» بأقدام صلاح وإنقاذ تاريخي لـ«طلبة»

اقتنص المنتخب المصري، تعادلا ثمينا من نظيره النيجيري، عقب إحراز اللاعب محمد صلاح هدف التعادل للمنتخب المصري في مباراة نيجيريا، بعد أن تقدم المنتخب النيجيري بهدف في الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي للفريقين ويتصدر المنتخب المصري قمة مجموعته.

وأنقذ حمادة طلبة، ظهير أيسر المنخب، مرمى مصر من هدف محقق، عقب إنقاذه للكرة من على خط المرمى ببسالة.

وونجح رمضان صبحي في صناعة الفارق في الدقيقة 90+1 بتمريرة إلى محمد صلاح وضعته منفرداً تماماً ليسجل لاعب روما هدف التعادل للفريق المصري.

ويلتقي منتخب الفراعنة فريق نيجيريا، في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2017.