«حمادة طلبة» يخطف الأضواء من «صلاح» ومغردو تويتر: «نجم الماتش وسبب التعادل»

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن فرحتهم بتعادل المنتخب المصري مع منتخب نيجيريا، مؤكدين أن اللاعب حمادة طلبة هو رجل المباراة الأول، وأنه السبب الأول في التعادل.

وأنقذ “طلبة” شباك المنتخب المصري من هدف محقق لمنتخب نيجيريا من خط المرمى، وذلك بعد أن تقدم المنتخب النيجيري بهدف، ليكون رد فعل “طلبة” مع كرة هددت بإحراز العهدف الثاني لنيجيريا ليعطي بذلك قبلة الحياة للمنتخب المصري، وهو ما ترجمه محمد صلاح بعدها بدقائق ليحرز هدف التعادل للمنتخب المصري.

وكتب المغردون عبر “تويتر” : “المنتخب لو فيه 11 لاعب في رجولة حمدة طلبة هناخد افريقيا 10 مرات عل التوالي” ، ” حمادة طلبة هو رجل المباراة” .