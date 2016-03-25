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5 نواب فرنسيين يزورون سوريا فى عيد الفصح تضامنا مع "مسيحيى الشرق"

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5 نواب فرنسيين يزورون سوريا فى عيد الفصح تضامنا مع "مسيحيى الشرق" 5 نواب فرنسيين يزورون سوريا فى عيد الفصح تضامنا مع "مسيحيى الشرق"

> أعلن النائب الفرنسى تييرى ماريانى الجمعة أنه سيزور سوريا مع أربعة نواب آخرين من المعارضة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفصح تعبيرا عن "التضامن مع مسيحيى الشرق".

وقال ماريانى لوكالة فرانس برس فى اتصال هاتفى معه بينما كان فى حافلة تقله من بيروت إلى العاصمة السورية انه "من غير المستبعد" أن يلتقى الوفد الرئيس السورى بشار الأسد، وكان ماريانى زار فى نوفمبر الماضى دمشق مع اربعة نواب حيث التقوا الرئيس السورى.

وأصدر هذا النائب عن حزب "الجمهوريين" اليمينى بيانا أعلن فيه ان الوفد سيشارك فى قداس عيد الفصح الأحد "وإضافة إلى اللقاءات الدينية والثقافية فإن هذه الزيارة ستكون مناسبة لإجراء لقاءات مع الوسط السياسى والإطلاع على الوضع العسكرى فى البلاد".

وأكد ماريانى أنه أبلغ وزارة الخارجية الفرنسية بهذه الزيارة التى أعلنت بأنها "لا تؤيدها".
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