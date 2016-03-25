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جيني إسبر: هذا سر رشاقتي

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الجمعة 25-03-2016 16:12

بدأت النجمة السورية جيني إسبر تصوير أحد أدوار البطولة في الجزء الثاني من مسلسل " العراب "، الذي يحمل عنوان "تحت الحزام" للمخرج حاتم علي والسيناريست خالد خليفة.
عن شخصيتها في العمل، قالت جيني في حديث لـ " سيدتي نت ": "أؤدّي في العمل شخصية "ميس"، وهي شخصيّة جديدة في المسلسل، بحيث إنها رئيسة تحرير مجلة، وتنتمي إلى الطبقة الراقية، وتعمل على إيقاع "قيصر"، الذي يؤدي دوره باسم ياخور بحبّها لغايات سنكتشفها لاحقاً".
وعن عملها التجاري الجديد أضافت جيني في حديثها لـ "سيدتي نت" القول: مثلي مثل أغلب المشاهير، أعمل على إطلاق عمل تجاري خاص بي، وقد اخترت الجمال للقيام بذلك، وسأطلق ماركة "عدسات" طبية وتجميلية خاصة بي في سوريا".
وعن سرّ رشاقتها، كشفت جيني أنّ الرياضة هي السبب الأساسي في رشاقتها، كما أنّ التزامها بنظام غذائي متوازن هو سبب كذلك.
وعن التغيير المستمر في إطلالتها، أوضحت جيني إسبر أنها تحبّ أن تغيّر في إطلالتها ونوعية حضورها في كلّ عمل درامي بما يتناسب مع الشخصية؛ ولذلك تختار اللوك بنفسها، بالتعاون مع مختصين في كلّ عمل.
وأضافت : "وأيضاً هناك مناسبات تعنيني، وأحبّ أن أظهر فيها بإطلالات خاصة، كما في مناسبة عيد الأم، حين أجريت جلسة تصوير لهذه المناسبة، واخترت الفستان و المكياج بما يتناسب مع هذا العيد".

 

 

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