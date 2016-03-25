كريستيانو رونالدو يتجّه إلى عالم الموضة بعد اعتزال كرة القدم

أعلن نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو Cristiano Ronaldo أنه يرغب في العمل بمجال الموضة والأزياء بعد اعتزال كرة القدم.

وأكد نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي لكرة القدم أنه شخص يحبّ الاعتناء بنفسه وبجماله، وهو ما يجعل ذلك المجال مثيراً لاهتمامه، خصوصاً عند اعتزال كرة القدم.

وقال كريستيانو في تصريحاته الأخيرة: "أحب الموضة والأزياء. إنها أشياء تتعلمها مع مرور الوقت. أحبّ أن أرتدي ملابس جيدة، كما أحاول أن أكون أنيقاً ليس بخصوص الثياب فقط، بل أهتمّ بشعري وكلّ شيء. كانت لديّ الفرصة لإطلاق علامة خاصة بي، وهو ما يجعلني فخوراً وسعيداً جداً".

وأضاف: "الآن أملك ملابس داخلية، أحذية وقمصاناً خاصّة بي، وهو شيء رائع. أنا أحبّ الموضة كثيراً، وأعرف أن الناس يتابعونها، لكنني لست مهووسا بهاً. أحاول أن أعرف الأوقات المناسبة لارتداء أنواع الثياب. أهدف لجعل علامتي أكبر مع مرور الوقت، وسأحاول التركيز على ذلك بعد الاعتزال".



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