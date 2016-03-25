الحفل الأول لشيرين عبد الوهاب بعد تراجعها عن الاعتزال

قررت المطربة شيرين عبد الوهاب أن يكون حفلها الأول، بعد عودتها إلى الغناء، في حفلات شمّ النسيم، برفقة المطرب صابر الرباعي، إذ من المزمع أن يقام الحفل في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.

وكانت شيرين قد أثارت جدلا كبير بعد أن سبق وأعلنت اعتزالها، ثمّ عادت وتراجعت بعد أربعة أيام فقط، ليكون الحفل المشار إليه هو الأول لشيرين بعد العودة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.

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