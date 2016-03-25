سامر إسماعيل لـ " سيدتي نت ": سلافة معمار غيرت حياتي

بدأ النجم السوري سامر إسماعيل تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل "دومينو " للمخرج فادي سليم.

وعن شخصيته في العمل، قال في تصريح خاص لـ " سيدتي نت ": " أؤدي شخصية " طارق "، وهو شاب ثلاثيني. وبالصدفة، يقع حادث سير بينه وبين " لارا "، التي تؤدي دورها سلافة معمار، حيث تصطدم سيارته بسيارتها. وبعد الحادث يجد حقيبة يد معها فيظنها مليئة بالأموال فيسرقها ليجد فيها ما لم يتوقعه " .

وأضاف سامر : " الحقيبة عبارة عن كنز حقيقي، وهي الوثائق التي سرقتها " لارا " من زوجها " نوح "، و التي تدينه وتدين شركاءه، فيبدأ بابتزاز " لارا " و زوجها" .

وكان سامر قد انتهى في بداية الموسم من تصوير فيلم سينمائي " المختارون "، من إخراج علي مصطفى، وتمّ تنفيذ مشاهده بالكامل في العاصمة الرومانية بوخارست، وهو من بطولة سامر إسماعيل و سامر المصري .

يتحدّث الفيلم عن ثلاثة شبان عرب، يعيشون في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث يقرّرون القيام برحلة إلى بيروت من أجل حضور ذكرى تخصّ صديقهم المقرّب. وهناك يواجه الأصدقاء الثلاثة العديد من العراقيل التي تجري معالجتها في إطار كوميدي، أثناء رحلتهم التي تمتدّ إلى ثلاثة أيام.

كذلك شارك سامر في بداية الموسم ببطولة إحدى خماسيات الموسم الرابع من مسلسل "صرخة روح"، وتحمل عنوان "بقايا امرأة"، بمشاركة كلّ من جيني إسبر و ميرنا شلفون و يزن السيد.