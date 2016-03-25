أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

يوسف حداد يكشف تساهل الرقابة اللبنانية مع هذا المسلسل

Google+ Print

الجمعة 25-03-2016 19:51

كشف الفنّان اللبناني يوسف حدّاد تفاصيل مشاركته في بطولة مسلسل "كواليس المدينة"، من إخراج أسامة الحمد، وكتابة وسيناريو وحوار غادة عيد، ومعالجة درامية لبلال شحادات، ومن إنتاج "صدى للإنتاج الفني" . Assada Production
وقال حدّاد: "أنا أجسّد شخصية القاضي فارس، وأتمنى أن يشكل الدور درساً للكثير من القضاة الذين يشبهونه في الفساد"، مضيفاً: "في بلدنا يوجد قضاة صالحون، لكن في المقابل هناك الكثير من القضاة الفاسدين الذين يمررون ويغطون فساد السياسيين".
وتابع: "لعبت هذا الدور وأنا مقتنع بأنّ الرسالة في العمل إنسانية جداً. ووجدت أن الإنتاج والإخراج والممثلين لديهم هدف وطني وأنا مشارك فيه".
ولفت من جهة أخرى إلى مرونة جهاز الرقابة على الأعمال الفنية في لبنان قائلاً: "أشكر الأمن العام اللبناني على تمريره الكثير من الأمور في العمل، والكاتبة على جرأتها وصراحتها ونضالها في سبيل الحدّ من الفاسدين والفساد في البلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي