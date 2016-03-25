يوسف حداد يكشف تساهل الرقابة اللبنانية مع هذا المسلسل

كشف الفنّان اللبناني يوسف حدّاد تفاصيل مشاركته في بطولة مسلسل "كواليس المدينة"، من إخراج أسامة الحمد، وكتابة وسيناريو وحوار غادة عيد، ومعالجة درامية لبلال شحادات، ومن إنتاج "صدى للإنتاج الفني" . Assada Production

وقال حدّاد: "أنا أجسّد شخصية القاضي فارس، وأتمنى أن يشكل الدور درساً للكثير من القضاة الذين يشبهونه في الفساد"، مضيفاً: "في بلدنا يوجد قضاة صالحون، لكن في المقابل هناك الكثير من القضاة الفاسدين الذين يمررون ويغطون فساد السياسيين".

وتابع: "لعبت هذا الدور وأنا مقتنع بأنّ الرسالة في العمل إنسانية جداً. ووجدت أن الإنتاج والإخراج والممثلين لديهم هدف وطني وأنا مشارك فيه".

ولفت من جهة أخرى إلى مرونة جهاز الرقابة على الأعمال الفنية في لبنان قائلاً: "أشكر الأمن العام اللبناني على تمريره الكثير من الأمور في العمل، والكاتبة على جرأتها وصراحتها ونضالها في سبيل الحدّ من الفاسدين والفساد في البلد".