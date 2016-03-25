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الأهلي ينفى رحيل محمد نجيب أو دخوله في صفقة تبادلية

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الأهلي ينفى رحيل محمد نجيب أو دخوله في صفقة تبادلية الأهلي ينفى رحيل محمد نجيب أو دخوله في صفقة تبادلية

سيد عبد الحفيظ

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ما تردد في وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة عن موافقة الأهلي على رحيل محمد نجيب مدافع الفريق الأحمر إلى نادى المقاصة مقابل إنضمام عمرو بركات ومحمود دونجا.

وأوضح عبد الحفيظ – في تصريح صحفي اليوم – أن نجيب لم يدخل ضمن صفقة تبادلية وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد إجتهادات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف “اللاعب لم يطلب الرحيل أو الجلوس مع الجهاز الفنى، ويواصل أداء التدريبات إستعدادا لمباراتي ديروط فى الكأس والشرطة في الدوري”.

وأشار مدير الكرة بالاهلي إلى أن ملف الصفقات الجديدة لم يتم فتحه حت الآن ، خاصةأن مارتن يول المدير الفني لم يحدد بعد احتياجاته للموسم القادم ولم يتطرق لها، لانه حتى الآن لم يستطع الحكم على كل اللاعبين نظرا لظروف توالى المباريات والإصابات.

وأوضح “يول يريد أولا الوقوف على مستوى اللاعبين حتى يتم تقيمهم بصورة صحيحة وبناء عليه يتم تحديد احتياجات الفريق فى الموسم الجديد.

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