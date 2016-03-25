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بان كي مون: السلم الأهلي الخيار «الأوحد» لحل الأزمة السورية

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بان كي مون: السلم الأهلي الخيار «الأوحد» لحل الأزمة السورية بان كي مون: السلم الأهلي الخيار «الأوحد» لحل الأزمة السورية

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجمعة، إن “السلم الأهلي هو الخيار الأوحد لحل الأزمة السورية”.

وأضاف كي مون، أن “الأمم المتحدة تسعى لمساعدة النازحين السوريين والفلسطينيين في المنطقة، وليس في لبنان وحسب”، مشددا على أن “السلم الأهلي الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية”.

وأعرب، في تصريح صحفي، بمناسبة ختام زيارته إلى مخيم للنازحين السوريين، في منطقة “الدلهمية” شرقي لبنان، عن أمله أن تؤدي مساعي منظمته الدولية، إلى نتائج إيجابية فيما يخص وقف إطلاق النار في سوريا.

وزار بان كي مون، قبل ظهر الجمعة، على رأس وفد أممي، مخيمان لللاجئين الفلسطينيين والسوريين، شمالي لبنان، وأحياء فقيرة في مدينة طرابلس (شمالي).

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى بيروت، الخميس، على متن طائرة خاصة، قادما من نيويورك، في زيارة تستمر يومين، يرافقه فيها رئيس البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، للقاء كبار المسؤولين اللبنانيين.

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