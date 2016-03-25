أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن الدقهلية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بعد تقديم القاتل كفنه بالمنصورة

Google+ Print
أمن الدقهلية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بعد تقديم القاتل كفنه بالمنصورة أمن الدقهلية ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين بعد تقديم القاتل كفنه بالمنصورة
أنهت الأجهزة الأمنية بالدقهلية برعاية اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، خصومة ثأرية بين عائلتين بمنطقة سندوب التابعة لقسم أول المنصورة، بعد أن تقدم قاتل شاب بالخطأ فى أحد الأفراح بالكفن لأسرة القتيل، بعد خروجه من السجن.

تعود أحدث الواقعة منذ عام 2013 بعد حدوث مشاجرة كبيرة بين عائلتى ياقوت وعائلة خضر بعد مقتل فؤاد أشرف خضر 16 سنة بدون عمل عن طريق الخطأ، على يد أشرف أحمد خضر 33 سنة بكالوريوس تجارة ومقيمين بمنطقة سندوب، أثناء محاولة الأخير تصليح سلاح نارى فرد خرطوش بأحد الأفراح فخرجت طلقة استقرت فى المجنى عليه ولقى مصرعه فى الحال ونشبت مشاجرة كبيرة بين العائلتين، وبعد أن قضت المحكمة بسجن المتهم خمس سنوات فى القضية التى حملت رقم 10983 جنايات لسنة 2013 وخروجه من نصف المدة، تبين أن هناك نية مبيتة للأخذ بالثأر.

تولى مدير أمن الدقهلية اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية جلسات الصلح بين العائلتين، وذهب القاتل إلى والد المجنى عليه حاملا كفنه بمنطقة سندوب بحضور عدد كبير من القيادات الأمنية، والعقيد أشرف عبد الهادى مفتش مباحث القسم والرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول والنقيبين عبد الحميد الشورى وعمرو عابدين معاونى مباحث القسم.

- مصرع نجل رئيس مدينة ميت غمر بطلق نارى عن طريق الخطأ من سلاح والده
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365