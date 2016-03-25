صندوق النقد العربي يقدم قرضًا للحكومة الموريتانية بقيمة 52 مليون دولار



> وقع وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي مع المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي اليوم الجمعة في نواكشوط على اتفاق يقدم بموجبها الصندوق 52 مليون دولار للحكومة الموريتانية.

ويخصص القرض لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدا صادرات موريتانيا من المواد المعدنية، كما يستهدف تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن الهبوط في حصيلة صادرات موريتانيا، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية، على وجه الخصوص صادرات الحديد.

وبتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قدم لموريتانيا 20 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون دولار.