أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صندوق النقد العربي يقدم قرضًا للحكومة الموريتانية بقيمة 52 مليون دولار

Google+ Print
صندوق النقد العربي يقدم قرضًا للحكومة الموريتانية بقيمة 52 مليون دولار صندوق النقد العربي يقدم قرضًا للحكومة الموريتانية بقيمة 52 مليون دولار


> وقع وزير الاقتصاد الموريتاني المختار ولد اجاي مع المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي اليوم الجمعة في نواكشوط على اتفاق يقدم بموجبها الصندوق 52 مليون دولار للحكومة الموريتانية.

ويخصص القرض لمواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض عائدا صادرات موريتانيا من المواد المعدنية، كما يستهدف تمويل العجز الكلي في ميزان المدفوعات، الناتج عن الهبوط في حصيلة صادرات موريتانيا، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للصادرات الموريتانية، على وجه الخصوص صادرات الحديد.

وبتقديم هذا القرض، يكون صندوق النقد العربي قدم لموريتانيا 20 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 420 مليون دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا