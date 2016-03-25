الربيع في "ديكورات" المنزل

ان تغيير "ديكورات" البيت بصورة تتوافق والفصل الذي نعيشه، بعيداً عن الملل أو إنفاق الكثير من المال، ممكن. كيف؟

تساعد اللمسات البسيطة الآتية والمقدمة من مهندس الديكور أحمد الدالي، في إضفاء ألوان وحرارة الربيع على جنبات البيت:

1. يمكن أن تطال التغييرات في "ديكورات" المنزل، مفارش "الصوفا" والكراسي في غرفة المعيشة، بصورة لا تستنزف الميزانية، إذ يقتصر التعديل المذكور على تكلفتي القماش وتفصيله.

2. ان استثمار بعض المال في لوحات لفنانين مبتدئين محملة بألوان توحي بالفصل الذي نعيشه يحلّي إطلالة الجدران في غرف المنزل.

3. تلعب ستائر غرفة الجلوس، عند اختيارها متناغمة مع الكراسي و"الصوفا"، دوراً في جعل أي غرفة تبدو جديدة. إشارة، في هذا الإطار، إلى ضرورة أن يكون قضيب الستائر سهل الفك، ما يجعل القيام بالتعديل المذكور في الديكور غير مرّة سهلاً.

4. لا تنسي ألوان ونقوش الملايات والمفارش في غرفة النوم، وانتقي ألوانها بما يناسب الفصل. علماً أن القاعدة الداعية إلى استخدام الألوان الدافئة في الفصل البارد وتلك المنعشة في الحار لم تعد رائجة!

5. ثمة روائح تعبّر عن الربيع والصيف، لذا اهتمي بتغيير رائحة المنزل وفقاً للفصل التي تعيشينه من خلال الشموع المعطرة التي تغير حال المزاج.

6. للورد والشتل الطبيعي حضور إيجابي، مهما كان الفصل، لذا يمكن أن يعبّر المنزل عن الفصل من خلال مزهرياته.

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