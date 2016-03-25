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استشارى نساء: الولادة القيصرية زادت من 5% فى السبعينات لـ50 % حاليًا

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استشارى نساء: الولادة القيصرية زادت من 5% فى السبعينات لـ50 % حاليًا استشارى نساء: الولادة القيصرية زادت من 5% فى السبعينات لـ50 % حاليًا
كشف الدكتور حسين أبو المكارم استشارى أمراض النساء والتوليد بمستشفى الجلاء التعليمى، ونائب مدير المستشفى، عن أن منظمة الصحة العالمية أوصت بتقليل الولادات القيصرية التى زادت من 5% فى سبعينات القرن الماضى إلى 50% حاليا، لافتا إلى أن قائمة التوصيات شملت أيضا ضرورة التشخيص المبكر بالموجات الصوتية أثناء الحمل لاتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقليل إصابات وفيات الأمهات.

وأكد الدكتور حسين أبو المكارم - فى محاضرة ألقاها بمؤتمر قسم أمراض النساء والتوليد المنعقد حاليا - ضرورة استعمال الموجات فوق الصوتية فى تشخيص المشيمة الملتصقة فى جدار الرحم بصورة مرضية.

وقال أبو المكارم: خلال 30 دقيقة من ولادة الطفل تنفصل المشيمة تلقائيا، أو بتدخل بسيط من الطبيب، وفى الحالات المرضية تظل المشيمة ملتصقة، ما قد ينتج عنه نزيف رحمى شديد، يهدد صحة وحياة الأم.

ولفت استشارى أمراض النساء والتوليد إلى أن تشخيص تلك الحالة بالموجات فوق الصوتية أثناء الحمل يساعد فى تقليل وفيات الأمهات الناجمة عنها، حيث يتم التعامل مع المشكلة قى وقت مبكر، موضحا أن الموجات فوق الصوتية يمكنها تشخيص التصاق المشيمة بجدار الرحم بدقة قد تزيد عن 95%، فى حالة الفحص بالموجات الصوتية ابتداءً من الشهر الخامس للحمل وهذه الدقة تزداد ابتداءً من الشهر السابع أو الثامن للحمل، موضحا أن زيادة الولادة القيصرية فى السنوات الأخيرة - كمشكلة عالمية وليست قاصرة على - من أسباب حدوث المشيمة الملتصقة.


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