أخبار فلسطين اليوم.. الجيش الإسرائيلى يفتح نيرانه على صيادين فلسطينيين

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من الأحداث، وفى البداية فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة على مجموعة من الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الزوارق الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط، بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها، وهى 6 أميال بحرية.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن قطاع غزة يوجد به حوالى 3500 صياد، يملكون قرابة 700 مركب، ويعيش على هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى.

وكانت مصادر إسرائيلية كشفت أمس الخميس أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية زيادة مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، لتصبح 9 أميال بحرية بدلا من 6 أميال، اعتبارا من مطلع شهر أبريل المقبل.

ومن ضمن اخبار فلسطين اليوم، ما ذكرته صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، بأن فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 15 عامًا حاولت عصر اليوم الجمعة، طعن شرطيين من قوات حرس الحدود فى القدس، ولكن تم إحباط المحاولة.

وأضافت الصحيفة، أن المحاولة لم تخلف أى إصابات فى صفوف الشرطيين، وألقت قوات الشرطة القبض عليها، وتم اعتقالها فى الحال.

وأوضحت الصحيفة، أن الشرطة الإسرائيلية دائمًا ما تقوم باتخاذ تدابيرها الأمنية خاصة فى يوم الجمعة، الذى تكثر فيه المحاولات لطعن الجنود الإسرائيليين.

يذكر أن جندى إسرائيلى أطلق النار أمس الخميس على شاب فلسطينى، بعدما حاول طعن جندى فى مدينة القدس.

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