كارتر: اجتماع لوزراء دفاع الولايات المتحدة ودول الخليج بالرياض فى إبريل

>صرح وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر بأنه تحدث هاتفيا أمس مع ولى ولى العهد وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان، حيث اتفقا على عقد اجتماع لمجلس وزراء دفاع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى الست فى الرياض يوم 20 إبريل القادم.

وقال كارتر - فى مؤتمر صحفى بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم - إن الاجتماع سيأتى قبل يوم واحد من القمة (الأمريكية - الخليجية) فى الرياض، التى سيشارك فيها الرئيس الامريكى باراك أوباما مع قادة دول الخليج.

وأضاف أن الاجتماع سيسمح بالبناء على ما تم إحرازه خلال مباحثات وزراء الدفاع لمواجهة تنظيم داعش والذى عقد فى بروكسل فى الشهر الماضي. كما سيكون فرصة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجى من خلال مراجعة ومناقشة سبل دعم المبادرات الدفاعية المشتركة والتى تم إعلانها خلال القمة الامريكية الخليجية فى كامب ديفيد فى العام الماضى.

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