أطعمه لا غنى عنها للبشرة الدهنية

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة تبدأ بإضافة الماء إلى النظام الغذائي الخاص بك كلما أمكن؛ فالماء يساعد البشرة الدهنية على الترطيب والنضارة. ولعل قاعدة الماء الأساسية للبشرة الدهنية تتمثل بشرب كوبين من الماء عند الاستيقاظ من النوم وكوبين آخرين قبل الذهاب إلى النوم.

ويعتبر الماء المخزن في بعض الأطعمة قد يكون أكثر فائدةً للبشرة الدهنية من الماء.

إليك أفضل هذه الأطعمة المفيدة للبشرة الدهنية لتتناوليها كلما أمكن جنبًا إلى جنب مع شرب الماء.

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1.الخيار: يحتوي الخيار على 95%من المياه ما يعطي التوهج والنضارة الطبيعية لبشرتك. كما أنه يحتوى على العديد من المواد المضادة للأكسدة التي تفيد البشرة وتمنع ظهور التجاعيد عليها؛ فعليك إضافة الخيار إلى نظامك الغذائي دائمًا. كما يمكنك وضع الخيار في كوب من الماء وتركه لبضع ساعات، ثم اشربي الماء كالعادة. فبذلك تكونين قد حصلت على كافة الفوائد الموجودة في الخيار عند شربك للماء؛ وإذا كنت لا تحبين الخيار فيمكنك استبداله بالشبت الطازج وضعيه على السلطة الخاصة بك.

2.الأفوكادو: يساعد الأفوكادو على خفض إنتاج زيوت البشرة وبالأخص البشرة الدهنية، كما أنه غني بالأوميجا3 التي تساعد البشرة في التخلص من حب الشباب. كما أنه يحد من ظهور تجاعيد البشرة. فيمكنك تناول الأفوكادو في السندوتشات مع رشة من الملح وبعض شرائح من الديك الرومي والسلطة لإضافة الأوميغا 3 والأحماض الدهنية المفيدة للبشرة. فأنت بذلك تكونين قد تلذذت بوجبة ممتعة لك ولبشرتك أيضًا.

3.الجريت فروت: يحتوي الجريت فروت على الكثير من الماء والألياف وفيتامين C . المفيدين للبشرة الدهنية؛ لذا فعليك إضافته إلى نظامك الغذائي وذلك بتناوله مباشرةً، أو شربه كعصير طبيعي. وإذا كنت لا تفضلين تناوله مباشرة يمكنك إدخال القليل منه مع العصير الخاص بك أو داخل سلطتك المفضلة.

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