خلطات تبييض اليدين في المنزل

تشير اليدان إلى صحة البشرة. من هنا، انتبهي سيدتي إلى تقشير يديك وتبييضهما بشكل يجعلك تحصلين على يدين كالأطفال. وبما أن تجاعيدهما تفضح عمرك، ننصحك باتباع خلطات تبييض اليدين للحفاظ على نعومة البشرة وشبابها.

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1. عصير الليمون: يعتبر الليمون منظفاً طبيعياً للبشرة مما يجعله ينعم ويرطب يديك، كما أنه يفتح لون البشرة ويحميها من البقع.

خلطة الليمون:

- ملعقة كبيرة من العسل

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون

- ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ضعي الخليط على يديك لمدة 10 دقائق قبل غسلهما بالمياه الفاترة.

2. العسل: يشتهر العسل بقوته في ترطيب البشرة واحتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات التي تحمي يديك من الجفاف.

خلطة العسل:

- ملعقتان من العسل

- ملعقة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون

افركي يديك جيداً بالمزيج. وبعد جفافه، اغسلي يديك.

3. اللبن: يساعد اللبن على ترطيب البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة المبكرة، كما أنّ حمض اللاكتيك الموجود في الزبادي يعمل كمطهر طبيعي لإزالة خلايا الجلد الميتة.

خلطة اللبن:

- ملعقة كبيرة من اللبن

- ملعقتان كبيرتان من الطحين

اخلطي المزيج حتى تحصلي على عجينة. ضعيها على يديك لمدة 15 دقيقة.

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