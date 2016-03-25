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«mbc» تنفى وقف برنامج «ليلة سمر» بعد إهانة المذيعة لـ«أحمد شيبة» على الهواء

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«mbc» تنفى وقف برنامج «ليلة سمر» بعد إهانة المذيعة لـ«أحمد شيبة» على الهواء «mbc» تنفى وقف برنامج «ليلة سمر» بعد إهانة المذيعة لـ«أحمد شيبة» على الهواء

نفى مدحت حسن، المتحدث الإعلامي باسم قنوات “إم بي سي”، ما تردد مؤخرًا عن وقف برنامج “ليلة سمر”، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على شاشة “إم بي سي ”، بعد الحلقة المثيرة للجدل التي استضافت خلالها المطرب الشعبي أحمد شيبة.

وقال “حسن”، إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، ومجرد شائعات سخيفة، والبرنامج مستمر بشكل طبيعي حتى بداية شهر رمضان المقبل.

وتم الانتهاء من تسجيل كم كبير من حلقات الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستضيف الليلة محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي في أول ظهور تليفزيوني له برفقة أسرته.

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