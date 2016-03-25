الرئيس الفرنسي يعلن قرب ضبط منفذي هجمات باريس وبروكسل

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الجمعة قرب انتهاء القضاء على شبكة منفذي هجمات باريس وبروكسل.

وأضاف أولاند – في تصريح اليوم الجمعة قبيل لقاء الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز بالاليزيه – “نعلم ان هناك شبكات أخرى…وحتى وإن كانت الشبكة التي ارتكبت هجمات باريس وبروكسل على وشك أن يتم القضاء عليها.. فهناك تهديد مستمر…ونحن ندرك الخطر الذي علينا التعامل معه”.

وأشار إلى أن هناك نتائج تحققت للعثور على الإرهابيين في بروكسل وباريس وإلى إجراء عدة اعتقالات.

وكانت قوات الأمن البلجيكية قد نفذت – في وقت سابق اليوم – عملية أمنية كبيرة في حي (سكاربيك) بالعاصمة بروكسل على صلة باعتقال فرنسي أمس في باريس، وقالت السلطات إنه كان في مرحلة متقدمة من التخطيط لتنفيذ هجوم ارهابي.

كما أكد مصدر في الشرطة الفرنسية أن العملية التي جرت في حي سكاربيك على صلة بتوقيف رضا كريكت البالغ من العمر 34 عاما في باريس الخميس والذي عثر في شقته على أسلحة ومتفجرات.