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تشكيل مصر – مفاجآت بالجملة أمام نيجيريا

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تشكيل مصر – مفاجآت بالجملة أمام نيجيريا تشكيل مصر – مفاجآت بالجملة أمام نيجيريا

أعلن هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر تشكيل الفريق لمواجهة نيجيريا الجمعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017.

وقرر كوبر البدء بحمادة طلبة في مركز الظهير الأيسر وأن يلعب إبراهيم صلاح بجوار محمد النني في وسط الملعب.

وسيلعب أحمد حسن كوكا في الهجوم ومن خلفه الثلاثي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعبد الله السعيد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على النسور الخضراء في الجولة الثالثة من التصفيات في مباراة تنطلق السادسة مساء.

وفيما يلي التشكيل كاملا.

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: حمادة طلبة - رامي ربيعة - أحمد حجازي - عمر جابر.

الوسط: محمد النني - إبراهيم صلاح - محمد صلاح - تريزيجيه - عبد الله السعيد.

الهجوم: أحمد حسن كوكا.

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فيديو اليوم السابع

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