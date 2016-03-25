وزير الزراعة ومحافظ مطروح يتفقدان الزراعات المطرية للقمح والشعير

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، يرافقه محافظ مطروح اللواء علاء أبوزيد اليوم زراعات القمح والشعير المعتمدة على مياه الأمطار بمنطقة الحبلة جنوب رأس الحكمة بمطروح.

وقال فايد إنه لأول مرة منذ 25 عاما تتضاعف معدلات سقوط الأمطار لتصل الى 500 مم/ سنة، مقارنة بمواسم الجفاف السابقة والتي لم يتعدى متوسط سقوط الأمطار بها 140 مم/ سنة، الأمر الذي تسبب في تضاعف المساحة المنزرعة بالشعير والقمح في منطقة الحلبة من 100 ألف فدان إلى 200 ألف فدان.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه من المتوقع تضاعف الإنتاجية ان كل أردب تقاوي يتم نثرها على الأمطار تنتج حوالي 35-40 أردبا من الشعير او القمح.

والتقى وزير الزراعة ومحافظ مطروح – على هامش زيارتهما للمنطقة – عددا من الأهالي والمزارعين للاستماع إلى المشكلات التي تواجههم، ووجه فايد بضرورة التيسير عليهم وعلاج كافة مشاكلهم وحلها على الفور.

وأكد الوزير أن منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر، واحدة من المناطق الواعدة لإحداث التنمية الزراعية المستدامة في الصحراء الغربية، وأنها تحظى باهتمام كبير من الحكومة للعديد من الاعتبارات الإقتصادية والإجتماعية متمثلة في تزايد معدلات الفقر وتدهور الموارد الطبيعية ونقص فرص العمل، فضلا عن الاعتبارات السياسية لكونها منطقة حدودية.

وثمن وزير الزراعة، الدور الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء من أجل تنمية هذه المنطقة وإحداث تنمية زراعية حقيقية مستدامة بها، من خلال المحطة الإقليمية للمركز بمحافظة مطروح، لافتا إلى أنه يتم إجراء الدراسات والبحوث التطبيقية وإعداد الخطط التنموية في المحافظات الصحراوية والمتابعة الميدانية على أرض الواقع، وان ذلك يعد دورا أصيلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمراكز البحثية التابعة لها.

كان وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد يرافقه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، قام بزيارة تفقدية الى عدد من المشروعات الزراعية والتنموية التي ينفذها مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة بمحافظة مطروح، ومن المقرر أن تستمر الزيارة يومين.