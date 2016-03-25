20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمصانع للبلاستيك بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية امن سوهاج من السيطرة على حريق هائل شب باحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر بمحافظة سوهاج وكان اللواء احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغ من العميد علاء الدين السعيد مدير ادارة الحماية المدنية يفيد تصاعد السنة اللهب من احدى المصانع بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر حيث تبين انة مصنع لانتاج مستلزمات منزلية مصنوعة من البلاستيك وعلى الفور تم استدعاء 20 سيارة اطفاء بالاضافة الى معدات رفع مختلفة وتم اخماد الحريق دون حدوث اصابات فى الارواح فيما اقتصرت الخسائر على التهام النيران لكمية من منتجات المصنع بالاضافة الى بعض المعدات وسقوط اجزاء من سور المصنع من الخارج ومن ناحية اخرى رفعت مديرية الصحة بالمحافظة حالة الطوارئ بالمستشفيات المحيطة بالموقع تحسبا لاحتياج الخدمات الصحية.