«التضامن الاجتماعي» تكرم الأيتام المتفوقين بالوادى الجديد‎

تنظم مديرية التصامن الاجتماعى بالوادي الجديد، بالاشتراك مع مديرية التربية وااتعليم بالمحافظة، احتفالية في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لتكريم 90 طالبا وطالبة من الأيتام بالإدارات التعليمية والأزهر الشريف.

صرح بذلك ابراهيم محمد محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد وقال ” إن التكريم سيكون لـ 30 طالبا يتيم من إدارة الخارجة التعليمية، و30 طالبا يتيم من إدارة الداخلة التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة بلاط التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة الفرافرة التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة باريس التعليمية بالإضافة إلى الازهر الشريف ، في حفل كبير تنظمة المحافظة، وسيتم تقديم الهدايا العينية للطلاب الأيتام خلال الحفل.هذا بالإضافة إلى تكريم 65 عروسة يتيمه بإهداء جمعية الأورمان بمبلغ 3 آلاف جنيه.