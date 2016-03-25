أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
لحظة خروج جثامين ضحايا تفجير طنطا من المستشفي الجامعي -
الاهالي يقومون بازالة آثار انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا -
بالفيديو والصور- وقفة للأقباط بشبرا تضامنًا مع ضحايا هجوم كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالصور - غادة والي تزور مصابي انفجار كنيستي طنطا والإسكندرية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«التضامن الاجتماعي» تكرم الأيتام المتفوقين بالوادى الجديد‎

Google+ Print
«التضامن الاجتماعي» تكرم الأيتام المتفوقين بالوادى الجديد‎ «التضامن الاجتماعي» تكرم الأيتام المتفوقين بالوادى الجديد‎

محافظة الوادي الجديد – أرشيفية

تنظم مديرية التصامن الاجتماعى بالوادي الجديد، بالاشتراك مع مديرية التربية وااتعليم بالمحافظة، احتفالية في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، لتكريم 90 طالبا وطالبة من الأيتام بالإدارات التعليمية والأزهر الشريف.

صرح بذلك ابراهيم محمد محمد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد وقال ” إن التكريم سيكون لـ 30 طالبا يتيم من إدارة الخارجة التعليمية، و30 طالبا يتيم من إدارة الداخلة التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة بلاط التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة الفرافرة التعليمية، و10 طلاب أيتام من إدارة باريس التعليمية بالإضافة إلى الازهر الشريف ، في حفل كبير تنظمة المحافظة، وسيتم تقديم الهدايا العينية للطلاب الأيتام خلال الحفل.هذا بالإضافة إلى تكريم 65 عروسة يتيمه بإهداء جمعية الأورمان بمبلغ 3 آلاف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا