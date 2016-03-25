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وزير الدفاع الأمريكي: اجتماع مع وزراء دفاع دول الخليج بالرياض في إبريل

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وزير الدفاع الأمريكي: اجتماع مع وزراء دفاع دول الخليج بالرياض في إبريل وزير الدفاع الأمريكي: اجتماع مع وزراء دفاع دول الخليج بالرياض في إبريل


> صرح وزير الدفاع الامريكي أشتون كارتر بأنه تحدث هاتفيا أمس مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث اتفقا على عقد اجتماع لمجلس وزراء دفاع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الست في الرياض يوم 20 إبريل القادم.

وقال كارتر – في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم – إن الاجتماع سيأتي قبل يوم واحد من القمة (الأمريكية – الخليجية) في الرياض، التي سيشارك فيها الرئيس الامريكي باراك أوباما مع قادة دول الخليج.

وأضاف أن الاجتماع سيسمح بالبناء على ما تم إحرازه خلال مباحثات وزراء الدفاع لمواجهة تنظيم داعش والذي عقد في بروكسل في الشهر الماضي. كما سيكون فرصة لتعزيز الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال مراجعة ومناقشة سبل دعم المبادرات الدفاعية المشتركة والتي تم إعلانها خلال القمة الامريكية الخليجية في كامب ديفيد في العام الماضي.

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