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تعادل سلبي بين «الفراعنة» و«النسور» في الشوط الأول.. و«كوكا» يهدر هدف مؤكد

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تعادل سلبي بين «الفراعنة» و«النسور» في الشوط الأول.. و«كوكا» يهدر هدف مؤكد تعادل سلبي بين «الفراعنة» و«النسور» في الشوط الأول.. و«كوكا» يهدر هدف مؤكد

ملعب المباراة

انتهى الشوط الأول من مباراة ونيجريا، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الجمعة، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

البداية كانت هجومية من فريق نيجيريا الذي انطلق على الجهة اليمنى ونفذ عرضية خطيرة فشل أحمد الشناوي في التعامل معها لتذهب إلى الجهة اليسرى بحوذة الفريق النيجيري في الدقيقة الأولى لكن ضغط لاعبي أجبر الخضر على إعادة الكرة لوسط الملعب.

الفريق النيجيري ضغط بقوة وحصل على ضربة ركنية نفذت عرضية سريعة في الدقيقة 5 شتتها الدفاع ليحصل أصحاب الأرض على ركنية جديدة انتهت بتسلل على أحمد موسى.

الظهور الهجومي الأول لمصر كان في الدقيقة 10 بعد وصول الكرة إلى محمد صلاح على الجهة اليمنى ليمر بسرعة كبيرة من الدفاع ويلعب عرضية باتجاه تريزيجه لكن الدفاع النيجيري أبعدها.

اللاعب تريزيجيه انطلق من الجهة اليسرى ومر بمهارة من الدفاع النيجيري في الدقيقة 17 ليجد نفسه على الجهة اليسرى بعيداً عن منطقة الجزاء ليضطر للعب كرة عرضية لكنها ذهبت إلى ضربة مرمى.

مصر كانت قريبة للغاية من الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد انطلاقة رائعة من صلاح مر خلالها من الدفاع ولعب كرة إلى عبد الله السعيد في منطقة الجزاء ليمرر إلى كوكا الذي انفرد وسدد بيمناه كرة ارتطمت بقدم المدافع وتحولت لركنية.

الفريق النيجيري حصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء مصر في الدقيقة 21 تصدى لتنفيذها اللاعب موسيس لكنها سددها قوية فوق العارضة، وحصل أصحاب الأرض على ركلة حرة مماثلة في الدقيقة 25 سددها اللاعب نفسه بعيدة مجدداً.

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أونا

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