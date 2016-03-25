رئيس قسم النساء بقصر العينى: استقبلنا 30 ألف حالة طوارئ فى 8 أشهر

قال الدكتور جمال عبد السميع رئيس وحدة الطوارئ بقسم أمراض النساء والتوليد، والرعاية المركزة بقصر العينى، إن عدد المترددات على وحدة الطوارئ بلغ 30 ألف سيدة فى 8 أشهر "من أول أغسطس 2015 حتى 29 فبراير 2016 ".

جاء ذلك فى المؤتمر الـــ17 لقسم أمراض النساء بكلية طب قصر العينى المنعقد حاليًا تحت عنوان "صحة المرأة مسئوليتنا".

وأوضح الدكتور جمال "10 آلاف مريضة من هذا العدد دخلن قسم الطوارئ للمتابعة، منهن نحو 80 % "ولادة" و"20 %" إجهاض وحمل خارج الرحم ونزيف بعد الولادة وأمراض نساء طارئة كآلام حادة بالبطن نتيجة التواء فى المبيضين".

وأشار رئيس وحدة الطوارئ إلى أن وحدة الحضانات "الأطفال حديثى الولادة" تباشر كل المواليد وتستضيف 15 % منهم، مؤكدا وجود حوالى 50 حضانة بقسم الأطفال المبتسرين .

وبدوره قال الدكتور أحمد أبو النصر أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بطب قصر العينى ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر شهد افتتاحه الدكتور فتحى خضير عميد كلية الطب جامعة القاهرة.

وأوصى الدكتور أحمد أبو النصر بوضع بروتوكولات موحدة لتشخيص وعلاج أمراض النساء والتوليد، واستعرض المواثيق الدولية للجمعية الطبية الدولية مثل إعلان هلسنكى الذى اهتم بمبادئ البحث العلمى، ووضع القواعد الأخلاقية للبحث العلمى.

وأشار إلى أن المؤتمر ناقش على مدى 25 جلسة علمية كل فروع تخصص أمراض النساء والتوليد بإجمالى أكثر من 100 بحث تتعلق بأورام النساء والتوليد، والولادة المبكرة، والعلميات القيصرية، والوسائل المساعدة فى الإنجاب.

يذكر أنه سيتم تخصيص جلسة لتدريب أطباء الامتياز فى القسم خلال المؤتمر الذى يشارك فيه أكثر من 1000 طبيب من القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

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