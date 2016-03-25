نشطاء يحرقون العلم الإسرائيلى أمام نقابة الصحفيين

أحرق منذ قليل عدد من النشطاء العلم الإسرائيلى على سلالم نقابة الصحفيين احتجاجا على انتهاكات المحتل الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى بجانب مصادرة قطاع كبير من الأراضى الفلسطينية وتنديدا بجرائم قتل واغتيال الفلسطينيين.

وحمل النشطاء العلم الفلسطينى وقاموا بدهس العلم الإسرائيلى عقب إحراقه، مرددين هتافات " تسقط تسقط إسرائيل ".. "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكى يا إسرائيل".. "احرق فى العلم الصهيونى دول قتلونى دول دبحونى".. "تسقط تسقط كامب ديفيد".

بالفيديو.. حرق العلم الإسرائيلى داخل حزب الكرامة احتجاجا على الانتهاكات ضد المسجد الأقصى