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"الصحة العالمية" تختار مركز الطب النفسى بـ"عين شمس" ضمن أفضل 5 مراكز بحثية

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"الصحة العالمية" تختار مركز الطب النفسى بـ"عين شمس" ضمن أفضل 5 مراكز بحثية "الصحة العالمية" تختار مركز الطب النفسى بـ"عين شمس" ضمن أفضل 5 مراكز بحثية
اختارت منظمة الصحة العالمية مركز الطب النفسي بجامعة عين شمس ضمن أفضل 5 مراكز بحثية في العالم متعاونة مع منظمة الصحة العالمية في مجال الامراض النفسية، حيث جاء اختيار المركز كمركز معتمد فى مجال البحث والتدريس والعلاج للاضطرابات النفسية .

وقال الدكتور أحمد سعد مدير مركز الطب النفسى بجامعة عين شمس لـ "اليوم السابع"، إن هناك 2 من أساتذة المركز ممثلين عن الجمعية العالمية للطب النفسى، وهما الدكتور طارق عكاشة والدكتورة نهلة ناجى، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يعطى الأحقية لأساتذة المركز فى نشر الأبحاث عالميا ويكون لهم ترتيب وتصنيف، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر الطب النفسى يوم 19 ابريل والذى سيستعرض آخر الأبحاث التى تم التوصل إليها فى مجال الطب النفسى.

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