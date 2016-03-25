بعد 25 دقيقة.. مصر ونيجيريا 0 /0

بدأت مباراة منتخب مصر ونيجيريا، التى انطلقت فى السادسة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بالجابون، بضغط نيجيرى فى الدقيقة الأولى بهجوم عن طريق الخطير أحمد موسى مهاجم سسكا موسكو، الذى وصل إلى مرمى المنتخب، ليلعب كرة عرضية تمر بدون خطورة أمام مرمى أحمد الشناوى. فى الدقيقة 3 دربكة بين عمر جابر ورامى ربيعة فى منطقة جزاء الفراعنة يستغلها الخطير إيجالو، لكنها تصدم بربيعة الذى يخرجها لركنية، يستمر الضغط النيجيرى لكن دون خطورة حقيقية على المرمى. الدقيقة 9 أول هجمة للفراعنة بعد مرور محمد صلاح من الجبهة اليمنى يلعبها عرضية لكنها لم تصل لتريزيجيه. يستمر اللقاء حتى الربع الأول من الشوط الأول على نفس الوتيرة استحواذ من جانب النيجيريين دون خطورة على مرمى أحمد الشناوى حارس الفراعنة.

وشهدت الدقيقه 19 هجمه خطيرة للمنتخب المصري عقب انفراد لأحمد حسن كوكا .