محافظ الأقصر يبحث مع مسئولين صينيين فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة‎

عقد محافظ الأقصر محمد بدر اجتماعا مع وفد صيني ضم ماو وينيج نائب محافظ مقاطعة جيانغ شي الصينية وعدد من المسئولين الحكوميين ومجموعة من رجال الاعمال بالصين لبحث فرص الاستثمار المتاحة بالمحافظة .

وناقش المحافظ مع الوفد الصيني امكانية التعاون المشترك بين البلدين بما يسمح بدفع عملية التنمية من خلال اقامة مشروعات مشتركة او قيام الجانب الصيني باستغلال الفرص الاستثمارية بالمحافظة حيث اعلن الجانب الصيني عن رغبته في تنفيذ مشروعات مشتركة والتعرف عن قرب علي فرص الاستثمار المتاحة بالأٌقصر .

وقدم المحافظ عرضا وافيا عن امكانيات ومقومات المحافظة السياحية والزراعية والصناعية وكذلك اهم المميزات بها من خلال توافر شبكة طرق تربط بين عدة محافظات ومطار دولي بجانب وجود مناطق صناعية ومساحات من الاراضي تصلح لاقامة عدة مشروعات .

ورحب اعضاء الوفد الصيني بالتعاون المشترك مؤكدين ان الاقصر تملك كنوز اثرية وموقع جغرافي مميز وامكانيات استثمارية بما يساهم في تنويع انشطتها وعدم اقتصارها علي السياحة فقط معربين عن تطلعهم لتوقيع اتفاقيات مشتركة تعمل علي دفع عملية التنمية ودعم الاقتصاد المصري لافتين الي ان زيارة الرئيس الصيني لمصر وللأقصر مطلع العام الجاري كان لها عدة نتائج ايجابية اثبتت قوة ومتانة العلاقات بين البلدين .