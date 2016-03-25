أهالى الغردقة يرفضون تنظيم «يوم الأحضان»

طالب عدد من مواطني الغردقة أجهزة الأمن بالغردقة بالتصدي للداعين لتنظيم مهرجان اليوم المفتوح للأحضان والذي تحدد له الجمعه المقبل وتم إخطار شرطة السياحة وأجهزة الأمن ببيانات الداعين لإقامة الاحتفال وتأكيد الأهالي برفضهم ذلك الاحتفال الذي يسئ للمدينة وسكانها.

وأكد إيهاب الفولي مدرب التنمية البشرية أن الداعين لهذا المهرجان ينظرون للحرية دون النظر للمسؤولية الاخلاقية وانهم مهتزي الشخصية ووصفهم بالمنحطين أخلاقيا وأن هؤلاء الداعين للاحتفال لا يمثلونى واستنكرالأمر بشدة واستنكر حتى إقامته فى مدينة الغردقة.

وكان مجموعة من الشباب بمدينة الغردقة قد دشنوا احتفالية تحمل “فرى هاج” free hug في الأول من ابريل المقبل على المارينا الجديدة بحجة إظهار الوجه الحضارى للغردقة والترابط الاجتماعى وقام عدد من الشباب بالتسجيل لحضور المناسبة.