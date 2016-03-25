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"القوى العاملة" بالشرقية توفر 10 آلاف فرصة عمل فى شركة السكر

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"القوى العاملة" بالشرقية توفر 10 آلاف فرصة عمل فى شركة السكر "القوى العاملة" بالشرقية توفر 10 آلاف فرصة عمل فى شركة السكر
أكد خالد المصرى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، أن مكتب العمل فى مركز الحسينية ممثلاً عن مديرية القوى العاملة، وقع بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية لصناعة السكر(نوران) بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك لتوفير العمالة الفنية التى تحتاج إليها الشركة خلال الفترة الحالية والاحتياجات المستقبلية.

وقال وكيل الوزارة، فى تصريح صحفى، اليوم الجمعة، إن مشروع الشركة الشرقية لصناعة السكر أكبر صرح استثمارى بنى على مساحة 375 فدانًا بتكلفة 12 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة.


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