بيان لـ"الداخلية": التحقيقات مستمرة مع شقيقة المتورط فى مقتل الشاب الإيطالى

أصدرت وزارة الداخلية بيان، قالت فيه إنه فى إطار خطة البحث المتصلة بكشف ملابسات قضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجينى"، والتى أسفرت عن العثور على متعلقاته بمنزل شقيقة أحد أعضاء التشكيل العصابى الذى تم إستهدافه أمس بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، والذى تخصص فى سرقة بعض الأجانب بالإكراه بإنتحال صفة ضباط شرطة، تباشر النيابة العامة بشبرا الخيمة منذ أمس تحقيقاتها مع شقيقة وزوجة طارق سعد عبدالفتاح (أحد أعضاء التشكيل العصابى – لقى مصرعه) وزوج شقيقته ولازالت التحقيقات مستمرة.

وتنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتفتيش محل إقامة المدعوطارق سعد عبد الفتاح، ببندر أولاد صقر بالشرقية، فقد عثر على كارنية منسوب صدوره لوزارة الداخلية "مزور" مثبت عليه صورة المدعو طارق سعد عبدالفتاح، وبطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لقطاع مصلحة الأمن العام "مزورة".

وتؤكد "الداخلية" أن أجهزة البحث بالتنسيق مع الفريق الأمنى الإيطالى توالى جهودها لفحص كافة علاقات وإرتباطات أعضاء التشكيل العصابى وتحديد الدوائر المتصلة بهم وظروف الجرائم التى إرتكبوها والمناطق التى شهدت إرتكاب تلك الجرائم وفحص باقى المضبوطات.

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