بالصور.. طلاب بالجامعة الأمريكية يرفعون شعار "هنفشخ إسرائيل اقتصاديا"

نظم مجموعة من طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أسبوع مقاومة الاحتلال تحت شعار: "هنفشخ إسرائيل اقتصاديا"، وهو الشعار الذى حملته إحدى أكبر اللافتات، مؤكدين أن هذا الأسبوع ينظم لأول مرة فى مصر ، إذ إنه ينظم فى 150 جامعة على مستوى العالم؛ لتوعية المجتمع الدولى بالقضية الفلسطينية ومناشدته بمقاطعة إسرائيل المحتلة، وأن هذا الأسبوع يتم تنظيمه خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس.

وقال إبراهيم أحمد، أحد منظمى أسبوع مقاومة الاحتلال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن الفعالية الأولى بالأسبوع كانت يوم الأحد الماضى من خلال تعليق لافتات فى الجامعة وتوزيع منشور يعرف الطلاب بأسبوع مقاومة الاحتلال وأسباب تنظيمه فى الجامعة الأمريكية، مؤكدا أن اليوم الثانى فى الأسبوع تضمن عرضا لفيلم فلسطينى تسجيلى بعنوان "جنين"، وحضر العرض عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة، وبعد الفيلم كانت هناك مناقشة عن الفيلم والوضع فى فلسطين والمخيمات.

وأضاف الطالب إبراهيم أحمد، أن الطلاب اختتموا الأسبوع أمس الخميس من خلال لافتة كبيرة بلغ طولها 20 متر بالمكان الأكثر انتشارا وسط الجامعة، خلال فترة الظهيرة التى تخلو من المحاضرات تتضمن مهاجمة اقتصاد إسرائيل من خلال طريقة مقاطعة جديدة عبر حركة BDS التى تقوم على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل نظير ما تفعله، قائلا: "عرفنا الناس بهذه الحركة وكيف أن هذه الحركة تستطيع أن تخسر إسرائيل إذ إن الحرب التى ستوقع إسرائيل هى الحرب الاقتصادية من خلال المقاطعة بالشكل الفعال ووضعنا إلى جانب البانر علمين كبيرين لفلسطين".

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