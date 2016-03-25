بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق "الهلال والنجمة" فى سوهاج

ما زالت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، والعميد حسام المصرى وكيل الإدارة، تواصل جهودها من أجل السيطرة على الحريق الذى شب فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة، حيث تم الدفع بـ20 سيارة إطفاء وعدد كبير من الفرق التابعة لنقاط الحماية المدنية المنتشرة بالمحافظة، وساعدت سرعة الرياح على انتشار الحريق بالمصنع.

وكشف مصدر مسئول بمحافظة سوهاج، لـ"اليوم السابع"، أن مصنع الهلال والنجمة الذهبية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، تم رفض الترخيص الخاص به من قبل الحماية المدنية بسوهاج، نظرًا لعدم التزامه باشتراطات السلامة وأمن الحريق، وأن قرار الرفض صادر له من شهر يوليو الماضى، وتم إخطارهم بالرفض للسبب نفسه.

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