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وزير الدفاع الأمريكى: مقتل وزير مالية داعش المعروف بـ "الحاج إمام"

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وزير الدفاع الأمريكى: مقتل وزير مالية داعش المعروف بـ "الحاج إمام" وزير الدفاع الأمريكى: مقتل وزير مالية داعش المعروف بـ "الحاج إمام"

>قال وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية قتلت قياديا بارزا بتنظيم داعش من بين عدة أعضاء بارزين فى الجماعة المسلحة، خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح كارتر - خلال مؤتمر صحفى بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، ونقلته (إيه بى سي) الأمريكية - أن القيادى البارز يُعرف باسم الحاج إمام، ووصفه بأنه وزير مالية التنظيم قائلا "إنه كان إرهابيا ذائع الصيت" وله يد فى المخططات الإرهابية خارج العراق وسوريا.

وأضاف "القادة يمكن استبدالهم، على الرغم من ذلك، هؤلاء القادة كانوا موجودين لفترة طويلة، ويُعدون من الكبار أصحاب الخبرة، ولم يشر كارتر ما إذا كان وزير مالية التنظيم قد قُتِل فى سوريا أو العراق.

وقال الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - خلال المؤتمر الصحفى - إنه "لا يوجد تحولا جوهريا فى نهج الولايات المتحدة فى العراق، وإنها تبذل جهود حاليا لتسريع الحملة ضد التنظيم".

وكان الجيش الأمريكى قد قتل عدد كبيرا من قادة التنظيم فى الأشهر الأخيرة، وفى وقت سابق من الشهر الجاري، قالت البنتاجون إنه قتل عمر الشيشاني، الذى يوصف بأنه وزير الحرب فى تنظيم داعش خلال غارة جوية فى سوريا، وفى نوفمبر الماضي، قالت البنتاجون إنها قتلت أبو نبيل خلال غارة جوية فى ليبيا وهو قيادى بارز فى تنظيم داعش.

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