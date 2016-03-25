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كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي يصل القاهرة

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كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي يصل القاهرة كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي يصل القاهرة

السفير مختار عمر، كبير مستشارى الاتحاد البرلماني الدولي (أرشيفية)

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، السفير مختار عمر كبير مستشارى الاتحاد البرلماني الدولي، قادما من أوغندا فى زيارة إلى تستغرق عدة أيام فى إطار جولة أفريقية يبحث خلالها دعم التعاون بين البرلمان الدولى ومجلس النواب.

ومن المقرر أن يلتقي كبير مستشارى الإتحاد البرلمانى الدولى مع عدد من المسئولين بمجلس النواب لبحث دعم التعاون بين البرلمان الدولى ومصر على ضوء إنضمام مصر للإتحاد البرلمانى الدولى بعد غياب أكثر من خمس سنوات وتدريب الكوادر الخاصة بالأمانة العامة لمجلس النواب وبعض الأعضاء على تطوير الأداء البرلماني.

 

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